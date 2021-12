Emir van Dubai moet recordbedrag betalen aan ex-vrouw

Volgens het dinsdag gepubliceerde verdict moet al-Maktoem 251,5 miljoen pond (ongeveer 300 miljoen euro) betalen aan zijn zesde vrouw, de 47-jarige prinses Haya van Jordanië. Ten gunste van hun kinderen, de 14-jarige Al Jalila en de 9-jarige Zayed, moet de emir nog eens 290 miljoen pond (meer dan 340 milljoen euro) op tafel leggen. Het bedrag moet de alimentatie en beveiligingskosten dekken.

“Rekening houdend met hun status en de algemene bedreigingen van terrorisme en ontvoeringen waarmee ze in dergelijke omstandigheden geconfronteerd worden, zijn ze bijzonder kwetsbaar en hebben ze nood aan versterkte beveiliging om hun veiligheid in dit land te verzekeren”, zo stelde rechter Philip Moor van het High Court in Londen. Hij voegde echter toe dat de grootste bedreiging voor hun veiligheid “van hemzelf (de emir, nvdr.) komt, niet van externe bronnen”.

Het High Court had in oktober al geoordeeld dat al-Maktoem, die ook premier van de Verenigde Arabische Emiraten is, toestemming had gegeven voor het hacken van de telefoon van prinses Haya en die van haar Britse advocaten. Het werd niet bewezen geacht dat het hacken te maken had met de juridische strijd die al-Maktoem in het Verenigd Koninkrijk voerde om zijn kinderen terug naar Dubai te halen, maar uit de telefoongegevens van prinses Haya bleek volgens de rechter wel dat de emir “voor en na haar vertrek naar Engeland had lastiggevallen en geïntimideerd”.

Met dit verdict treedt de emir in de voetsporen van de Russische miljardair Farkhad Akhmedov. Eind 2016 oordeelde het Britse gerecht dat zijn ex-vrouw Tatiana recht had op 41 procent van zijn fortuin. Dat kwam neer op ongeveer 453 miljoen pond, of 531 miljoen euro in huidige prijzen.