GEZOCHT. Gezin met één kind dat wel vaccin wilt en ander niet

Vanaf vandaag krijgen de eerste kinderen tussen 5 en 11 jaar een uitnodiging in de bus om zich te laten vaccineren. Het Nieuwsblad is op zoek naar een gezin met één kind dat wel een vaccin wilt en een ander niet.

Veel ouders twijfelen nog of ze hun kinderen een prikje willen geven tegen het coronavirus. Maar de discussie over de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen wordt nu heel erg boven de hoofden van onze kinderen gevoerd.

Het Nieuwsblad wil daar verandering in brengen en kinderen zélf aan het woord laten. Daarvoor zijn we op zoek naar een gezin met twee kinderen tussen 5 en 11 jaar die er een andere mening op nahouden en daar vlot over kunnen praten. Concreet zoeken we een gezin met één kind dat dolgraag een vaccin wilt en een ander dat helemaal geen prik wilt.

Wie graag wil meewerken, kan contact opnemen via jens.vancaeneghem@nieuwsblad.be, graag met vermelding van een telefoonnummer.