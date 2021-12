Ook Engels voetbal ontsnapt er niet aan: Fulham dient politieklacht in voor racisme tegen Neeskens Kebano

Fulham, de competitieleider in de Engelse tweede klasse, heeft een klacht bij de Londense politie ingediend na racistische berichten op sociale media aan het adres van speler Neeskens Kebano. De oud-speler van Sporting Charleroi en Racing Genk kreeg racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd op Instagram na de 0-1 nederlaag van de Londense club maandag tegen Sheffield United.

De 29-jarige Kebano deelde op zijn Instagram-verhaal screenshots van de berichten. “Geen zorgen, ik ben oké”, schreef hij erbij. “Ik wilde de berichten van deze persoon gewoon publiek maken. Zo’n zaken hebben helemaal geen invloed op mij.”

De Franse Congolees speelde in ons land voor Sporting Charleroi (2013-2015) en Racing Genk (2015-2016).

Fulham is na 23 speeldagen koploper in de Engelse Championship met 45 punten. Bij de Londense club, die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League, staat onze landgenoot Denis Odoi nog onder contract. De Serviër Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) is de topschutter van de competitie met 22 goals.

