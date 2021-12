Eerste afgelasting in Serie A een feit: Salernitana mag niet afreizen naar Udinese

De Serie A krijgt dinsdagavond te maken met een eerste afgelaste wedstrijd door het coronavirus dit seizoen. Bij hekkensluiter Salernitana is sprake van een corona-uitbraak waardoor de ploeg niet is kunnen afreizen naar Udine. Daar staat dinsdagavond het competitieduel met Udinese op het programma.

Salernitana meldde dinsdag dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten deelname aan sportevenementen verboden nadat een aantal coronabesmettingen bij de club waren geconstateerd. De organisatie achter de Serie A heeft nog niet gereageerd, het duel staat officieel nog steeds op het programma voor 18u30, maar zal niet plaatsvinden.

Salernitana, waar de Fransman Franck Ribéry onder contract staat, is twintigste en laatste in de Serie A met acht punten. Udinese is de nummer veertien, met twintig punten.

De corona-uitbraak bij de Zuid-Italiaanse club komt er op een moment waarop de Italiaanse voetbalbond zich buigt over een eventuele uitsluiting van de club uit de Serie A. Salernitana is momenteel nog steeds in handen van Claudio Lotito, eveneens de sterke man bij Lazio. De Serie A verbiedt het dat twee teams in dezelfde competitie onder de eigendom vallen van één persoon. Salernitana zoekt al maanden naar een overnemer, maar heeft er tot dusver nog geen kunnen vinden.