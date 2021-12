KV Mechelen is alweer gehavend voor bekerduel: “Eupen is één van de meest onderschatte ploegen in België”

Woensdag om 20 uur strijden KV Mechelen en Eupen als eerste twee kwartfinalisten voor een plek in de halve finale van de Croky Cup. Zowel de Panda’s als KV komen gehavend aan de aftrap. “Schoofs, Van Damme en Walsh zullen er niet bij zijn”, kondigde Vrancken aan. De Mechelse T1 kan wel terug rekenen op Vanlerberghe, Druijf en Kaya, al zullen zij zeker niet aan de aftrap verschijnen.

Bij Eupen zagen ze de voorbije week met Cools, Kayembe, Nuhu, Embalo en Rocha maar liefst vijf spelers uitvallen. Bij KV Mechelen lijkt de blessure/coronagolf over zijn hoogtepunt heen. Met Vanlerberghe, Druijf en Kaya maken de eerste drie afwezigen hun terugkeer in de wedstrijdselectie. Daartegenover staat dat Walsh (adductoren) en Van Damme (buikgriep) moeten passen voor het bekerduel. Schoofs onderging een nieuwe coronatest maar zijn Ct-waarde lag nog te laag om hem opnieuw bij de groep te laten aansluiten. De aanvoerder mist dus zijn derde match op rij, maar is er hoogstwaarschijnlijk wel terug bij voor de laatste wedstrijd van 2021 tegen Seraing op 27 december. Ook Walsh zou tegen dan opnieuw speelklaar moeten zijn.

Met Eupen ontvangt KV morgen een ploeg die als een komeet aan het seizoen begon, maar na een 5 op 30 is weggezakt in het klassement. Toch is Wouter Vrancke op zijn hoede voor de Oostkantonners. “Ik vind Eupen naast Charleroi de meest onderschatte ploeg van België”, vertelde Vrancken deze middag op zijn persbabbel. We zullen honderd procent klaar moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten en ons te kwalificeren. Het liefst binnen de 90 minuten.”

(ThSt)