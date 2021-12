Voka: “Ondernemingen vrezen echte impact van Brexit pas in 2022”

De echte impact van de Brexit - waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet - zal pas in de loop van 2022 duidelijk worden. Dat zegt drie kwart van de ondernemingen die zakendoen met het VK in een bevraging van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka. Zij pleit voor een “green corridor” tussen Vlaanderen en het VK.

De Brexit had al een impact. Zo lag de Vlaamse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk in de eerste zeven maanden van dit jaar 2,2 miljard euro lager dan in dezelfde periode in 2019. “En dat terwijl de Vlaamse export naar onze andere buurlanden wel gestegen is”, zegt Voka. Twee op de drie ondernemingen zeggen ook dat hun kosten stegen ten gevolge van de toegenomen douaneformaliteiten.

2022

Maar er wordt nog meer impact verwacht, onder meer omdat er in 2022 nog extra douanecontroles zullen bijkomen. Zo zullen ondernemingen meer gedetailleerde informatie moeten voorleggen aan de douaneautoriteiten om te kunnen genieten van de nultarieven die vastgelegd werden in het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en het VK.

“Dankzij de goede voorbereiding en het aanpassingsvermogen van onze ondernemingen zijn de negatieve gevolgen van de Brexit vooralsnog beperkt gebleven”, zegt Voka-topman Hans Maertens in een persbericht. Maar, zo voegt hij toe, “de echte impact van de Brexit komt er nog aan”.

Green corridor

Voka blijft aandringen op een “green corridor” tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, waardoor transport tussen Vlaanderen en het VK vlotter kan verlopen door voorafgaandelijk aan de grensovergang douane- en andere formaliteiten te regelen. Op die manier zullen er voor bepaalde zendingen nog nauwelijks douanecontroles moeten gebeuren in de havens, en dat levert bedrijven tijdswinst op en een kostenbesparing, zegt Voka.

“Vlaanderen is dé link tussen het Britse eiland en het Europese vasteland”, aldus Maertens. “Om die positie vast te houden, is de uitwerking van een ‘green corridor’ van groot belang. Op die manier kan de Brexit een kans zijn om door innovatie in de logistiek extra handel aan te trekken.”