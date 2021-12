Na coma, meer dan 20 operaties en 7 maanden revalidatie mag Yanni (18) thuis kerst vieren: “De dokters hadden ons voorbereid op het ergste”

In mei werd Yanni Serverius op de terugweg van school door een auto van zijn fiets gereden. In juni lag hij in coma. In september werd zijn been geamputeerd. En nu verblijft hij nog steeds in een revalidatiecentrum. Veel droever kan het jaar waarin je 18 wordt niet verlopen. “Maar dat hij nu Kerstmis thuis mag vieren, betekent zó veel”, zegt zijn mama Debby Ceulemans (35). “Ik had nooit durven dromen dat we zo’n rotjaar zo goed zouden afsluiten.”