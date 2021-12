Candice uit ‘Blind getrouwd’ zet nieuwe stap, maar pendelt daardoor opnieuw tussen Beveren en Binkom

Candice Martens (32), bekend van het televisieprogramma Blind Getrouwd, heeft haar eigen pop-upwinkel geopend. Niet in haar nieuwe thuishaven Binkom, maar haar geboortedorp Beveren, in shoppingcenter De Warande. En dus pendelt de Beverse opnieuw enkele dagen per week om staat zelf tussen de rekken in Fazenna te staan. “Ik had thuis al twee kamers ingepalmd met mijn kleding, dus een vaste zaak was zeker welkom.”

Vorig jaar stapte de Beverse Candice Martens in het huwelijksbootje met Marijn Lenaerts (36) in het tv-programma Blind Getrouwd. In oktober maakten ze bekend dat ze samen in het Vlaams-Brabantse Binkom zouden gaan wonen. Maar Candice is voor even terug in haar thuisdorp, al is het voor professionele doeleinden. De Bom van Beveren, die bijnaam kreeg Candice in het populaire televisieprogramma, opent namelijk de kledingboetiek Fazenna in Warande Shopping.

Fazenna is een vervolg op haar eigen gelijknamige webshop die ze begin december lanceerde. De fysieke winkel in de Warande is een pop-up store waarvoor ze een contract heeft voor vier maanden. “Of ik nadien ook een vaste winkel open, zie ik dan wel, eerst wil ik er zeker van zijn dat ik het echt zo leuk vind dat ik er mijn vaste job van wil maken”, aldus Candice Martens. “Ik heb wel al tien jaar ervaring in een winkel, dus dat helpt.”

Babbeltje slaan

Tot voor kort stond Candice in het onderwijs, maar die job heeft tijdelijk on hold gezet om zich te kunnen focussen op de nieuwe winkel. “Het was best hectisch om alles hier in orde te krijgen. Gelukkig heb ik hulp gekregen van mijn zus en een goede vriendin, die ervaring heeft in etalages maken”, vertelt de Beverse. “Ook Marijn heeft me ongelooflijk goed geholpen. Hij maakte in zijn huis zelfs een kamer vrij waar ik de stock van m’n webshop kon uitstallen. Maar intussen heb ik met al de kledij al twee kamers ingepalmd, dus deze zaak komt niet ongelegen”, lacht Candice. “Nog een groot pluspunt is dat de klanten nu de soms speciale kledingstukken kunnen passen. En ik krijg de kans om de klanten eens persoonlijk te ontmoeten, wat met de webshop uiteraard niet kan. Mensen die me kennen, weten dat ik heel graag een babbeltje sla en erg sociaal ben dus ik geniet er echt oprecht van om klanten te helpen. Een eigen winkel openhouden is ook altijd al een droom geweest, dus ik ben erg blij dat het eindelijk zo ver is.”

Je vindt Fazenna by Candice in de Warande, vlakbij de Grote Markt. De winkel is op dinsdag van 10 tot 17 uur, woensdag van 13 tot 18 uur op vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 12 tot 18 uur. Zondag 26 december vindt er nog een shoppingzondag plaats in de winkelkern.