Poetin dreigt met “militaire actie” tegen het Westen, NAVO ziet aantal troepen aan grens met Oekraïne stijgen

Het gonst al enkele weken van de geruchten dat Rusland een oorlog tegen Oekraïne voorbereidt sinds duizenden Russische troepen zich verzameld hebben aan de grens met dat land. De beweegredenen daarvoor van Poetin zijn onduidelijk, maar onder meer de VS en Europa houden er rekening mee dat alles in gereedheid gebracht wordt voor een inval in Oekraïne.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO zei dinsdag na een ontmoeting met de Roemeense premier Nicolae Ciuca dat Rusland “steeds meer strijdkrachten - artillerie, gevechtstroepen en tanks - in de buurt van de Oekraïense grens brengt”. Volgens westerse inlichtingendiensten zouden begin december al tussen de 75.000 en 100.000 manschappen rond de grens met Oekraïne zijn samengetrokken.

Dat veroorzaakt grote ongerustheid. Rusland ontkent de plannen voor een inval, maar Europa en de VS bekijken toch of ze nu al sancties moeten opleggen of Rusland op een andere manier moeten treffen om te voorkomen dat het tot een oorlog komt. In ieder geval werd de NAVO-aanwezigheid dichtbij de Russische grens al verhoogd. Rusland op zijn beurt gaf vorige week een pakket van eisen om de situatie te de-escaleren, waaronder de eis dat de NAVO stopt met militaire activiteiten in Oost-Europa en Oekraïne en de eis om veiligheidsgaranties.

Militaire actie

Dat een gewapend conflict tot de mogelijkheden behoort, werd dinsdag bevestigd door Poetin zelf. Tijdens een vergadering met zijn ministerie van Defensie heeft de president gedreigd met “militaire actie” als reactie op wat hij bedreigingen van het Westen noemt, zo meldt het Russische door de staat geleide nieuwsagentschap TASS. “Als onze westerse collega’s deze duidelijk agressieve houding aanhouden, zullen wij de nodige militaire stappen ondernemen en hard reageren op hun onvriendelijke daden”, zei Poetin.

Hij benadrukte wel dat Moskou gewapend conflict en bloedvergieten het liefst wil vermijden, maar benadrukte dat het zijn recht is om actie te ondernemen als zijn land bedreigd wordt en zo de veiligheid en soevereiniteit van Rusland te garanderen.