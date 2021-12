AA Gent mist na Nieuwjaar mogelijk enkele weken sterkhouder Tissoudali: “We moeten oplossingen zoeken. Maar het moet ook haalbaar zijn”

Woensdagavond werkt AA Gent de kwartfinale van de Croky Cup af. Standard komt op bezoek in de Ghelamco Arena, maar in Gentse middens leeft vooral de schrik dat de Buffalo’s na Nieuwjaar enkele weken lang uitblinker Tarik Tissoudali moeten missen. De Gentse topschutter is opgenomen in de Marokkaanse preselectie voor de Afrika Cup. “Het is als coach makkelijk om te roepen dat je dat of dit nodig hebt. Het moet ook mogelijk zijn”, toont Vanhaezebrouck zich heel begripvol.

“Laurent is vandaag ziek, hopelijk is hij tegen morgen genezen”, opende Hein Vanhaezebrouck zijn traditionele persbabbel met minder goed nieuws uit de Gentse ziekenboeg. Maagklachten hebben de Gentse aanvaller geveld maar toch houdt HVH nog een slag om de arm. “Het zou kunnen dat hij ziek is geworden door iets dat hij at. Als het buikgriep is, zal hij morgen allicht ook nog afwezig zijn. Maar het vermoeden bestaat dat er hem iets slecht bevallen is.”

Ondertussen doemt voor de Buffalo’s een nog groter probleem op. Tarik Tissoudali is door de Marokkaanse bondscoach opgenomen in de préselectie voor de Afrika Cup. Hierdoor zou AA Gent dus niet alleen Michael Ngadeu, de leider van hun defensie, maar ook dribbelwonder en topschutter Tissoudali meerdere weken moeten missen. Een nachtmerriescenario voor Vanhaezebrouck.

“Dat zou een serieuze streep door onze rekening zijn maar je kunt die jongens niet vastketenen”, blijft HVH opvallend rustig. “Je moet zoeken naar oplossingen. De leider van onze defensie: Mike, hem missen, dat is al een serieuze aderlating want hij speelde alle matchen. Tissoudali is uiteraard de man van de creativiteit, de verrassing. Zo hebben we er geen vijf jongens in de rij staan.”

Het wordt voor Vanhaezebrouck en het Gentse bestuur dus zaak om snel te schakelen indien de selectie van Tissoudali definitief wordt. Ook al ziet HVH nog de nodige problemen: “In de eerste plaats moet je intern kijken. Het moet ook mogelijk zijn hé. Er moeten spelers zijn die je kunnen helpen maar die moeten ook haalbaar zijn.”

“We weten niet wat er nog zal gebeuren door corona. En er is ook die fiscale hervorming”, toont HVH zich heel begripvol voor de financiële realiteit in de Ghelamco Arena. “De club moet ook nadenken wat er mogelijk is en je moet alles dan ook heel aandachtig bekijken. Het is als coach makkelijk om te roepen dat je dat of dit nodig hebt. Het moet ook mogelijk zijn.”

“De kalender zit bomvol”

Gent werkt woensdagavond al zijn 35ste officiële wedstrijd van het seizoen af. Amper enkele weken nadat het al eens won van Standard, komen de Rouches opnieuw op bezoek in de Ghelamco Arena. Toch wil HVH niet teveel conclusies trekken uit die eerste ontmoeting: “Onze vorige match tegen Standard is voor mij geen referentiematch. Enkel ons Europees duel tegen Rakow zie ik als een referentie.”

“Ik was verbaasd te horen dat ze verdiend verloren waren op bezoek bij OH Leuven. De kansenverhouding was 10-22 in hun voordeel. Ze hadden die match echt wel kunnen winnen in Leuven. Het blijft dan ook een ploeg met kwaliteiten. Een gevaarlijke geheel,, zeker in een alles of niets wedstrijd. Het kan alle kanten uit. Er kunnen uitzonderlijke dingen gebeuren en er is geen herkansing mogelijk. Het wordt beslist in 90 of 120 minuten of zelfs met strafschoppen.”

Het feit dat Standard nu al quasi uitgeschakeld is voor Play-off 1 en bijgevolg enkel via de bekercompetitie nog een Europees ticket kan veroveren, verandert volgens Vanhaezebrouck weinig aan de Luikse mogelijkheden. “Ze zijn gevaarlijk. Ongeacht hun positie in de rangschikking. Standard gaat er altijd voor. Zeker in de beker.”

Ondertussen woedt corona ook verder. De omikronvariant heeft competities zoals de Premier League al volledig in zijn ban. Een minimale wedstrijdselectie van 13 beschikbare spelers en een reservedoelman is daar vanaf nu de regel. Een realiteit die de Gentse coach niet meteen doet panikeren: “Als wij moeten beslissen om een maand alles uit te stellen... Je zit ook met al die interlands, je kunt niet zomaar gaan schuiven. De kalender zit bomvol.”

“Als je die kalender dan moet afwerken met zo’n beperkte kern, dan is het zo. De zwaarste periode, met veel Europese matchen, is gelukkig achter de rug. Je moet al heel ver doorstoten in Europa om opnieuw zoveel matchen te hebben. We beginnen gelukkig pas half januari, dat valt dus best mee. Maar de maand Maart kan eventueel wel nog zwaar worden voor ons.”