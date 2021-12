Val van Turkse lira bedreigt Nutella-productie: “Sla het best een voorraad in”

De val van de Turkse lira lijkt afgewend. Sinds de aankondiging van een hoop maatregelen door president Erdogan is de munt fors in waarde gestegen. Maar goed ook, want de val van de munt dreigde zich ook bij ons te laten voelen. Volgens The Wall Street Journal zat er een tekort aan hazelnoten aan te komen, en dus ook aan… Nutella. Maar het is niet duidelijk of die nog afgewend kan worden.

De voorbije weken waren erg zwaar voor de Turkse lira. Op het dieptepunt zakte de munt liefst 60 procent in waarde. President Recep Tayyip Erdogan heeft de val van de lira een halt toegeroepen door heel wat maatregelen aan te kondigen, wat de waarde van de munt meteen fors de hoogte heeft doen inschieten.

Die waardestijging komt op een goed moment, want de Turkse hazelnootindustrie begon de impact steeds meer te voelen. Voor die hazelnoten zijn Turkse notenboeren afhankelijk van geïmporteerde meststof en zaden, waardoor de productie ervan plots een veel kostelijkere onderneming was geworden. De boeren hebben hun productie er zelfs door moeten terugschroeven, zo schrijft The Wall Street Journal. En dat zou wel eens tekorten als gevolg kunnen hebben.

“De wereld staat aan de rand van een hazelnooittekort”, zei Turgan Zülfikrar, een adviseur van Turkse bedrijven, in die krant. Een slachtoffer daarvan zou Ferrero kunnen worden, de producent van Nutella. “Als je een Nutella-fan bent, kun je de volgende keer dat je boodschappen doet het beste een voorraad inslaan”, zei Zülfikrar nog. Voor de producten van Nutella maakt Ferrero immers vooral gebruik van Turkse hazelnoten. Daarnaast zijn de noten ook belangrijk voor Kinder Bueno en Ferrero Rocher. Die schaarste zou er ook toe kunnen leiden dat de prijzen de hoogte ingaan.

Nu de val van de lira is omgeslagen in een stijging, zou het kunnen dat het niet zover komt. De vraag is hoe snel de notenboeren hun productie weer kunnen opschalen. Het is dan ook bang afwachten of de Nutella-schaarste er komt.