OVERZICHT. Hoe ver staat jouw gemeente met boosterprik? En welke vaccinatiecentra sluiten in kerstvakantie?

Met de feestdagen voor de deur, steken de Vlaamse vaccinatiecentra een tandje bij om nog zo veel mogelijk mensen te vaccineren voor ze eventjes de deuren sluiten. In Antwerpen worden daarom zelfs zo’n 20.000 prikken per dag gezet. De meeste centra hopen dan ook tegen eind januari klaar te zijn met alle boosterprikken. Ontdek hieronder hoe ver jouw vaccinatiecentrum staat met de boosterprik en of het tijdens de kerstvakantie sluit.