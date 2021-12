“Zeer onrustwekkende verdwijning” in Meise: wie heeft Maria (59) gezien?

Met man en macht wordt al sinds maandag gezocht naar de 59-jarige Maria Tornich Martins. De vrouw, die verward en gedesoriënteerd kan overkomen, is maandagochtend voor het laatst gezien in de Barbierstraat in Meise. Gezien de vrieskoude wordt haar verdwijning als zeer onrustwekkend beschouwd.

Lokale politie van de zone KLM, speurhonden, de luchtsteun van de federale politie en de cel vermiste personen zetten alle middelen in om de vermiste vrouw op te sporen. Maar dinsdag in de vooravond was er nog altijd geen spoor, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise.

Maria heeft de Braziliaanse nationaliteit en spreekt enkel Portugees, zegt het parket Halle-Vilvoorde dat dinsdag ter plaatse kwam om de zoekactie bij te wonen.

“De regio is verschillende malen overvlogen met de helikopter, speurhonden zijn ingezet en verschillende ploegen van de lokale politie zoeken nog altijd op de grond. We spreken hier over een zeer onrustwekkend verdwijning en kunnen alleen maar hopen dat de dame de nacht ergens binnen heeft kunnen doorbrengen” zegt Alain Remue van de cel vermiste personen.

De familie sloeg maandag alarm toen bleek dat de vrouw verdwenen was. Voor de derde keer al. De twee vorige keren werd ze vrij snel teruggevonden in de gemeente zelf. Nu is ze meer dan 24 uur vermist. In de vrieskoude. En zonder haar medicatie.

Maria Tornich Martins is ongeveer 1m70 lang en normaal gebouwd. Ze heeft blond haar en blauwe ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze mantel en grijs/roze schoenen van het merk « Karrimor ». Ze kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Wie informatie heeft wordt gevraagd dringend te bellen met het gratis nummer 0800 30 300.