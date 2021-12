LIVE. Verklaart jury in Antwerpen Steve Bakelmans schuldig aan verkrachting van en moord op Julie van Espen?

Op het assisenproces van Steve Bakelmans (41) is het aan de volksjury om te beslissen of hij schuldig is aan de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. De uitspraak over de schuld gebeurt in het openbaar: pers en publiek zijn dan opnieuw toegelaten. Volg hier of de jury Steve Bakelmans schuldig verklaart.