Trump houdt persconferentie op 6 januari, exact een jaar na bestorming van Capitool

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump gaat op 6 januari vanuit zijn resort in Mar-a-Lago in Florida een persconferentie houden naar aanleiding van de eerste verjaardag van de bestorming van het Capitool. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd.

In de mededeling bekritiseert Trump de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de gebeurtenissen op 6 januari. De commissie is “extreem bevooroordeeld”, meent de miljardair, en zou beter de aandacht richten op “de frauduleuze presidentsverkiezingen van 2020”.

Trump herhaalt in de mededeling, opnieuw zonder bewijs te leveren, dat hij is bestolen bij de stembusgang. “Op 6 januari zal ik in Mar-a-Lago een persconferentie houden om deze en andere punten te bespreken”, besluit de oud-president. “In afwachting, onthoud dat de opstand plaatsvond op 3 november.”

Verloren

De Republikein Trump verloor op 3 november 2020 de presidentsverkiezingen met meer dan zeven miljoen stemmen verschil van zijn Democratische uitdager Joe Biden. Hij laat uitschijnen dat hij in 2024 een gooi zou willen doen naar een nieuw mandaat.

Op 6 januari 2020 bestormden duizenden aanhagers van Trump de zetel van het Amerikaanse Congres in een poging om te verhinderen dat de verkozenen de overwinning van Biden zouden bekrachtigen.

Trump probeert intussen met alle middelen te verhinderen dat de parlementscommissie te dicht bij hem komt en de hand legt op documenten die hem in problemen zouden kunnen brengen.