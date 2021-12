Napoli-aanvaller Victor Osimhen raakt toch fit om deel te nemen aan Afrika Cup

De 22-jarige Osimhen, in het seizoen 2018-2019 actief bij Sporting Charleroi, leek te moeten afhaken voor het Afrikaanse landenkampioenschap vanwege meerdere botbreuken in het aangezicht, onder meer in de oogkas en aan het jukbeen. Die liep hij eind november op in de verloren competitietopper tegen Inter (3-2). Hij werd meteen geopereerd en daarbij werd onder meer titaniumplaat met schroeven aangebracht. Napoli verwachtte hem oorspronkelijk eind februari pas opnieuw wedstrijdfit, maar die schatting blijkt niet te kloppen.

Twee weken geleden kon Osimhen de individuele training al hervatten en met het masker is het ook opnieuw mogelijk om met de groep te trainen.

Nigeria ontmoet tijdens de groepsfase van de Afrika Cup in Kameroen achtereenvolgens Egypte (11 januari), Soedan (15 januari) en Guinee-Bissau (19 januari).