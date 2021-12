Belg betaalt tot drie keer zoveel voor telefonie en internet als in buurlanden: “We behoren tot minst goedkope landen”

In vergelijking met de buurlanden, blijven telefonie, internet en digitale televisie enorm duur in ons land. Een Belg betaalt tot drie keer meer dan pakweg een Fransman.

De nieuwe prijsvergelijking van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is toch even slikken. Hoewel de Belgische mobiele markt het voorbije jaar aanzienlijk is veranderd – zo lanceerde Telenet dit voorjaar zijn modulaire One-pakket en kwam Orange in september met zijn goedkopere merk hey! op de markt – is er qua prijzen weinig of niets veranderd: België blijft duur tot zeer duur in vergelijking met de buurlanden. “België behoort bijna systematisch tot de drie minst goedkope landen van de zes die onder de loep werden genomen”, zegt het BIPT, dat 359 tariefplannen van november 2021 in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk vergeleek.

Opmerkelijk: hoe hoger je behoeften, hoe groter de prijskloof met de buurlanden. Voor mobiele telefonie is ons land enkel concurrentieel bij de basisformules, maar naarmate je langer wilt bellen en/of meer wilt surfen, groeit het prijsverschil zienderogen. In het extreemste scenario (onbeperkt bellen + 100 gigabyte data) betaalt een Belg ruim drie keer meer dan een Fransman. Zelfde verhaal voor de zogeheten ‘telecombundels’, die behalve internet ook telefonie en digitale televisie aanbieden: daar betaalt een Fransman in het compleetste scenario (downloadsnelheid van 200 Mbps, onbeperkt mobiel bellen en digitale televisie met 50 kanalen) 50 euro per maand, terwijl de Belg dan 90 euro kwijt is.

Volgens het BIPT zijn de hoge prijzen niet zozeer te verklaren door de hoge kwaliteit van het telecomnetwerk in België, zoals de operatoren graag volhouden, maar veeleer door het gebrek aan concurrentie in ons land.