“Grijp in als je racisme hoort”, klonk het na zoveelste incident. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan

Ze zijn met velen: de voetbalsupporters die de racistische roepers in de stadions bezig zien en horen. Die niet liever willen doen dan tegen hen ingaan. Maar hoe? Er zijn meldpunten en er zijn stewards, stipt de Pro League aan. Of je kan zelf je stoute schoenen aantrekken. “En waarom geen spreekkoren met een positieve boodschap in gang zetten?”, vraagt sociaal psycholoog Frank Van Overwalle zich af.