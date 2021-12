Julia (108) is oudste kerstkind van het land: “Als je zo oud bent als ik, hoe kan je je dan nog voelen?”

Voor de West-Vlaamse Julia Meulemeester is het zaterdag dubbel feest: dan viert ze niet alleen Kerstmis, ook haar verjaardag. Haar geboortedatum van 25 december 1913 maakt van haar het oudste kerstkind van het land. Voor Julia zelf mag het feest bescheiden blijven, maar voor haar 108ste verjaardag is er straks toch cava, koffie en taart. “Zo oud worden, ik had het nooit van mijn leven gedacht.”