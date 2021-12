Eindelijk oplossing voor leerlingen buitengewoon onderwijs die uren op de bus moeten zitten

Er is een oplossing gevonden voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs die elke dag urenlang op de bus naar school zitten. Dit schooljaar wordt 11 miljoen euro extra geïnvesteerd, en ook op lange termijn wordt het probleem aangepakt. Dat meldt Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).

39.500 van de 50.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen maken vandaag gebruik van het collectief leerlingenvervoer. Maar al jarenlang zijn er klachten over die veel te lange busritten: recent bleek nog dat ruim 5.500 leerlingen elke dag langer dan 3 uur op een bus zitten.

Minister Peeters trok in september al 1,8 miljoen euro extra uit en kondigt nu aan dat voor dit schooljaar 11 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd wordt voor de inzet van bussen, minibussen, taxi’s en busbegeleiders om die 5.500 leerlingen al te kunnen helpen. “De meest kwetsbare leerlingen uit onze maatschappij verdienen meer vrije tijd en minder bustijd”, zegt Peeters. Zij gaf De Lijn de opdracht om met de scholen een oplossing uit te werken op maat van elke leerling.

Op lange termijn is het de bedoeling om tegen eind januari met de opgerichte werkgroepen tot een nota te komen met een structurele oplossing die in voege moet zijn in het schooljaar 2022-2023.