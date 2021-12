Op welke jongen is de horrorklassieker The exorcist gebaseerd? Al decennialang wordt over het antwoord geheimzinnig gedaan. Maar nu de man in kwestie overleden is, onthult een Amerikaans tijdschrift zijn ware identiteit. Dit is het verhaal van een ruimte-ingenieur die er als de dood voor was dat zijn collega’s bij NASA ontdekten dat hij als kind “door de duivel bezeten” was.