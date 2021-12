Marc Brys (OHL) over bekertreffen met Club Brugge: “Dat het héél moeilijk wordt, maakt de uitdaging net extra mooi”

Voor het eerst in zijn clubbestaan staat OHL in de kwartfinales van de Croky Cup. De Leuvenaars treffen met Club Brugge wel een pittige tegenstander. En toch hoopt coach Marc Brys op een stunt. “In de beker krijg je automatisch een heel andere invalshoek. Het alles of niks en op een punt rekenen is niet aan de orde. Dat pure, daar hou ik wel van.”

Of hij met zijn klassieke basiself zal starten in Brugge, of toch wat spelers sparen in de hoop in de competitie zo snel mogelijk de degradatiezorgen achter zich te laten, wilde Marc Brys niet met zoveel woorden gezegd hebben. “Uiteraard is er wat vermoeidheid met al die midweekwedstrijden, maar aan de andere kant zitten we momenteel echt in ondertraining”, klinkt het. “We doen bijna niks doorheen de week door al die matchen. Dus eigenlijk zou vermoeidheid geen probleem mogen zijn. Ik denk trouwens dat mijn spelers liever een matchke spelen, dan twee keer twee uur per dag te trainen.”

De doelstelling is donderdagavond alvast duidelijk. “We gaan naar Brugge om door te stoten”, aldus Brys. “De competitie blijft prioritair, maar een kwartfinale spelen tegen een ploeg die dit jaar heel Europa heeft wakker geschud, is een heel mooie uitdaging. Het wordt heel moeilijk, maar dat maakt die uitdaging net extra mooi.”

Doelman al bekend

Brys verwacht een andere wedstrijd dan in de competitie, waar OHL vorige woensdag een 1-4 pandoering kreeg van Club. “In de beker krijg je automatisch een heel andere invalshoek. Het is alles of niks en op een punt rekenen is niet aan de orde”, zegt de coach van de Leuvenaars. “Dat pure, daar hou ik wel van. Mijn ervaring is dat je in de beker nooit mag rekenen. Als je daarmee begint, is het gedaan.” Op welk vlak hoopt Brys dan beterschap te zien in vergelijking met vorige woensdag? “We moeten meer doen met de zeldzame momenten die we krijgen. Dan zien we wel waar dat ons brengt”, luidt het.

De doelman voor donderdag is alvast bekend. Marc Brys houdt vast aan Alex Runarsson en is niet van plan om Rafael Romo als bekerdoelman uit te spelen. “Ik ga dat niet doen, omdat Alex nog iets te vers in de ploeg staat. Hij mist nog wat automatismen en kan die wedstrijd goed gebruiken”, besluit Brys.