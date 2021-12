Italiaanse bond sluit Salernitana uit als het niet voor 31 december van eigenaar wisselt

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft dinsdag nog eens bevestigd dat het Salernitana zal uitsluiten uit de Serie A als het niet voor 31 december van eigenaar wisselt. De huidige rode lantaarn in de hoogste Italiaanse klasse is momenteel in handen van dezelfde baas als die van Lazio, Claudio Lotito.

“Er valt niet te discussiëren over die datum van 31 december”, zei FIGC-voorzitter Gabriele Gravina dinsdag. Toen Salernitana afgelopen zomer promoveerde, had het zes maanden de tijd gekregen om een nieuwe eigenaar te zoeken. “De regels zijn duidelijk: twee clubs in de Serie A met dezelfde eigenaar, is niet meer mogelijk.”

De onafhankelijke bestuurders die in juni waren aangesteld om de verkoop van de club te leiden, lieten vorige week al weten dat er geen aanbiedingen waren gekomen die aan alle eisen, waaronder de financiële, voldeden. Ze vroegen om de deadline uit te stellen en dat voorstel werd gesteund door alle andere clubs in de Serie A, maar de Italiaanse bond volgt hen daarin dus niet.

Volgens Gravina is er wel degelijk een uitweg voorhanden. “Salernitana zal verkocht worden. We moeten niet doen alsof er geen aanbiedingen zijn”, zegt hij. “Er zijn verklaringen van interesse en nu is het zaak om een oplossing te vinden.”

Salernitana speelt dit seizoen voor het derde jaar in zijn geschiedenis in de Serie A, en voor het eerst sinds 1999. De club uit Salerno telt amper acht punten na achttien wedstrijden en heeft vijf punten minder dan de eerste club die virtueel niet degradeert, en dat ondanks de komst van Franck Ribéry afgelopen zomer.