Een nieuwe voetbaltempel in de maak: Inter en Milan zullen in La Cattedrale spelen

Internazionale en AC Milan hebben dinsdag foto’s met de wereld gedeeld van hun nieuwe stadion, La Cattedrale. Beide Serie A-clubs zijn het eens geraakt over het architecturaal project. La Cattedrale werd uitgetekend door het Britse architectenbureau Populous en is geïnspireerd door twee iconische Milanese gebouwen, namelijk de Duomo en de Galeria Vittorio Emanuele II.

San Siro, het huidige stadion van de twee Milanese clubs, is verouderd. Het is nog niet duidelijk of het legendarische stadion behouden dan wel afgebroken zal worden. In 2026 moet het nog de openingsceremonie van de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo ontvangen.

La Cattedrale wordt nabij het huidige stadion gebouwd, maar het zal zeker nog vijf jaar duren voor het er staat. Wanneer AC Milan erin speelt, zal het nieuwe stadion rood kleuren, tijdens de matchen van Inter blauw. Het zal plaats bieden aan 65.000 toeschouwers.