Groep gegijzelde missionarissen in Haïti ontsnapt “op aandringen van God”

Op 16 oktober werden in totaal zeventien missionarissen ontvoerd door de bende ‘400 Mawozo’, na een bezoek aan een weeshuis ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. De ontvoerders eisten omgerekend bijna 15 miljoen euro losgeld. De afgelopen weken werden al vijf gijzelaars vrijgelaten, maar de overige twaalf – waaronder ook kinderen – ontsnapten maandag op eigen houtje uit de handen van hun ontvoerders. “Ze werden er door God toe aangezet om een ontsnappingspoging te wagen”, aldus Weston Showalter van Christian Aid Ministries, de religieuze organisatie waar de missionarissen deel van uitmaken.

De twaalf zouden ontsnapt zijn uit de afgesloten kamer waar ze vastgehouden werden, zonder dat ze opgemerkt werden door hun bewakers. Daarna zouden ze kilometerslang over moeilijk begaanbaar terrein gewandeld hebben “in de richting van een berg die ze in de verte zagen”. Uren later werden ze door een toevallige voorbijganger opgemerkt en geholpen. Over de toestand van de missionarissen kon de Haïtiaanse politie geen details kwijt.