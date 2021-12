21 goals in 2021. Geen enkele andere Belg, zelfs niet Romelu Lukaku, maakte dit kalenderjaar meer doelpunten in competitie- en bekerwedstrijden dan Nikola Storm (27). De winger van KV Mechelen verkeert in de vorm van zijn leven. “Ik heb altijd geweten dat het erin zat. Eindelijk komt het er nu ook uit.”