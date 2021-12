Financieel plan van Anderlecht in afrondende fase

Dat plan is ondertussen verder uitgetekend en een voorstel tot uitvoering ligt bij alle aandeelhouders op tafel. Het stelt onder meer hoe de aandelen concreet zullen (her)verdeeld worden. Een definitieve oplossing lijkt dan ook in de maak. De ene heeft het over enkele punten en komma’s die nog moeten aangepast worden, de andere noemt het een degelijke basis om tot een akkoord te komen. De B-aandeelhouders (Michael Verschueren, Etienne Davignon en Johan Beerlandt) tonen zich alvast bereid om hun blokkeringsminderheid van 26 procent te laten varen, waardoor ze minder zouden wegen op strategische beslissingen binnen RSCA. Dat staat de nieuwe investeerders toe om toe te treden tot de club en alle bestuurders weer op één lijn te krijgen.

Een akkoord is belangrijk voor Anderlecht, want 2021 was financieel, mede door corona, een erg complex jaar en straks komt er weer een jaarrekening aan met rode cijfers. (jug)