Spelmaker met statistieken: zelfs tegenstrevers strooien met lof voor Leuvense assistkoning Xavier Mercier

Xavier Mercier is het schoolvoorbeeld van een laatbloeier. Al bijna zes jaar speelt hij op de Belgische velden, maar pas sinds vorig seizoen laat de spelmaker van OH Leuven de allerbeste versie van zichzelf zien in 1A. “Afgelopen zomer was hét moment om de stap naar een Belgische topclub te zetten, maar niemand kwam me halen”, zegt de Fransman, die ook dit seizoen weer aardig op dreef is en zijn titel van assistkoning wil verlengen.