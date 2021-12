Exit bij Club Brugge wenkt na amper vier maanden: Wesley lonkt naar Brazilië

Het staat zo goed als vast dat Wesley Moraes Club Brugge na vier maanden opnieuw verlaat. De 25-jarige Braziliaan kwam op huurbasis over van Aston Villa, maar kreeg amper speeltijd van trainer Philippe Clement en is op zoek naar de uitgang (zie Het Nieuwsblad van 9 december). Aangezien hij dit seizoen zowel voor Aston Villa als Club Brugge officiële minuten maakte, kan hij niet worden verhuurd of verkocht aan een derde ploeg in (West-)Europa. Wesley richt daarom zijn blik naar Brazilië, waar na Nieuwjaar een nieuw seizoen begint.