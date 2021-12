Wat. Een. Domper. Gezinnen in heel Vlaanderen zijn de wanhoop nabij nu de GEMS adviseert om Kerstmis met maximaal drie gezinnen te vieren. Of de politiek de raad van de experten zal volgen, moet vandaag blijken. Vooral grote families krabben zich in de haren en schakelen – los van wat op het Overlegcomité beslist wordt – over naar plan B.