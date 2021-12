Laatste kans voor Standard om rampzalig seizoen te redden: “Onze leiders mogen zich niet meer verstoppen”

Vanavond krijgt Standard de kans om nog iets van het tot dusver rampzalige seizoen te maken. In Gent moeten de troepen van coach Luka Elsner de poort naar de halve finales van de beker openbeuken. “In één match is alles mogelijk.”

Sinds hij trainer van Standard is geworden, lijken de weken van Luka Elsner steeds meer op elkaar. De Sloveense trainer krijgt maar geen constante in het spel van de Rouches en is nog altijd op zoek naar zijn typeploeg. Intussen zijn de overwinningen schaars. Standard zakte in de competitie naar de twaalfde plek, op vier punten van de degradatiezone.

Eens te meer moet het bekertoernooi als reddingsboei voor de Luikenaars dienen. Noem de Croky Cup gerust de enige realistische kans die Standard dit jaar nog heeft op Europees voetbal. En dan moet je naar Gent, ploeg in vorm en eind november in de Ghelamco Arena nog veel te sterk voor het team van Elsner, die blijft zoeken naar wat beter moet en kan.

Kwaliteit genoeg

Deze keer roept Elsner de leiders van zijn ploeg op om op te staan. “Want ik heb gemerkt dat onze leaders, zij die al veel hebben meegemaakt met deze club, de neiging hebben om zich te verstoppen als het slecht gaat”, merkt hij op. “Ze denken: Ik ben slecht bezig, dus ik heb geen recht van spreken. Dat gedachtegoed moet verdwijnen, anders zal het hier niet verbeteren. Ik wil dat mijn spelers zich laten gelden, zeker ook wanneer het slecht gaat, alleen zo kunnen we de resultaten ombuigen.”

© BELGA

“Ik ben er nog altijd van overtuigd dat hier genoeg kwaliteit rondloopt, maar zodra we een vals gevoel van controle krijgen, verliezen we onszelf. Je moet op elk moment van de match gefocust zijn, want we slikken veel te makkelijk goals. Tegen Gent wil ik een ander gezicht zien van mijn team. We kunnen iets moois doen in de cup, dus die extra drive moet er zijn.”

Goede flow

Laurent Henkinet neemt tegen Gent de plek van Arnaud Bodart tussen de palen in. De invallersdoelman weet dat het moeilijk zal worden, maar gelooft in de kansen van zijn ploeg. “We moeten beseffen dat we dit Gent pijn kunnen doen. We zullen het wel beter moeten aanpakken dan in de competitiematch een paar weken geleden. Vanuit de organisatie vertrekken en jezelf voorhouden dat in één match alles mogelijk is.”

Bij de verliezende beker­finalist van vorig seizoen zijn ze beducht voor de kwaliteiten van de Buffalo’s, die anders dan de Luikenaars een forse opmars maakten in de stand. Op de voor Mbaye Leye fatale tiende speeldag stond Standard nog twee punten voor Gent, vandaag heeft het tien punten minder.

“Het klopt dat Gent in de goede flow zit”, zegt Henkinet. “Maar als bij ons iedereen zijn ware gelaat laat zien, kunnen we gevaarlijk zijn. Dat weet Gent ook. We hebben al bewezen goed te zijn tegen de toppers. Denk maar aan de matchen op Club (2-2) en Antwerp (2-3). We speelden toen supergemotiveerd en als een hecht blok. Als ons dat weer lukt, is het mogelijk.”