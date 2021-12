Het Overlegcomité buigt zich vandaag over bijkomende maatregelen om omikron in te dammen. Maar de meeste politici willen liever niet te fors ingrijpen. Enkele snelle aanscherpingen kunnen wel, maar ze mogen Kerstmis zeker niet in gevaar brengen. Als omikron de cijfers toch fors de hoogte in jaagt, moet wél een lockdown volgen.