En toen viel het licht uit. Om tien over negen dinsdagavond zag onze reporter Sofie Buekenhoudt hoe het na meer dan vier uur intens onderhandelen in dezelfde gloeiende zaal plots pikzwart werd bij de twaalfkoppige jury. Alsof zelfs het elektriciteitsnetwerk zei: de tijd is op. Je weet wat je gaat beslissen.