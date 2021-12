Anderlecht-vrouwen gaan onderuit tegen OH Leuven, dat verder uitloopt in de stand

RSC Anderlecht heeft de topper tegen OH Leuven in de Women’s Super League verloren met 0-1. Leider OHL heeft nu vier punten voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht.

Wullaert en co moeten al het hele seizoen achtervolgen op revelatie OHL, dat in de heenronde al met 3-2 te sterk was. Na tien zeges op rij wilden de vrouwen van Anderlecht revanche pakken.

Dat draaide anders uit. In een kansarme partij besliste OHL de partij in de 85e minuut, waardoor het in de stand vier punten uitloopt en de titelambities kracht bijzet.