Amerikaans president Joe Biden maakt grapje over boosterprik van voorganger Donald Trump

“Een van de weinige dingen waar we het eens over zijn”: Joe Biden heeft dinsdag een grapje gemaakt over de boosterdosis van het Covid-vaccin die zijn voorganger Donald Trump kreeg.

“Onlangs kondigde voormalig president Trump aan dat hij zijn boosterdosis had gekregen. Het is een van de weinige dingen waar we het eens over zijn”, zei de Amerikaanse president dinsdag tijdens een toespraak over zijn strategie tegen de omikronvariant.

Daarmee drukte hij zich nog voorzichtig uit, want het antagonisme tussen beide mannen is groot, al was het maar omdat Donald Trump, tegen alle bewijs in, blijft beweren dat hij de presidentsverkiezingen in november 2020 won.

De opmerking van Biden verwees naar een filmpje van een interview van Trump met een voormalige presentator van het conservatieve Fox News, dat maandag op sociale media werd gedeeld.

“Heb je de prik gehad?”, vraagt de presentator, Bill O’Reilly, aan de voormalige president, die “Ja” antwoordt. Als het publiek begint te protesteren, zegt Trump “Niet doen” om hen het zwijgen op te leggen.

De voormalige president en zijn vrouw Melania werden gevaccineerd kort voor ze het Witte Huis verlieten, maar maakten dat niet publiek. Biden daarentegen kreeg zijn twee prikken en zijn boosterdosis in het bijzijn van de pers.

Donald Trump moedigde zijn aanhangers toch aan om zich te laten inenten ondanks de zeer sterke tegenzin bij sommigen van hen.