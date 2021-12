Minstens 70 vermisten bij aardverschuiving in jademijn in Myanmar

Na een aardverschuiving in een jademijn in het noorden van Myanmar worden volgens informatie van hulpdiensten en ooggetuigen 70 tot 100 mensen vermist. De mijnwerkers hadden stenen verzameld in het jaderijke gebied van Hpakant, in de staat Kachin, toen ze werden bedolven door een modderstroom.

Mijnbouwafval viel eerder in een meer en veroorzaakte de aardverschuiving, aldus Dashi Naw Lawn van de Kachin Network Development Foundation, die helpt bij de reddingswerken. De mijnwerkers werden vervolgens meegesleurd in het meer. “Bijna 100 van hen worden mogelijk vermist, zo hebben ooggetuigen verteld die net voor de aardverschuiving konden vluchten”, zei hij aan het Duitse persbureau DPA. “Het exacte aantal doden kunnen we nog niet bevestigen.”

Volgens Ko Ny, een andere hulpverlener, zijn 25 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. “We hebben één dode gevonden”, verklaarde hij. Zowat 200 reddingswerkers nemen deel aan de zoektocht. Sommigen aan boord van boten om te proberen lichamen uit een meer te halen, voegde hij eraan toe.

Het verarmde Myanmar is een van ’s werelds grootste leveranciers van de groene edelstenen, die vooral in China populair zijn. De meeste jade komt uit de regio van het ongeval, in het noorden van het land. De industrie is nauwelijks gereguleerd. Dodelijke ongelukken gebeuren keer op keer omdat de arbeiders zwoegen onder soms levensbedreigende omstandigheden. In 2015 kwamen 116 mensen om bij een gelijkaardig ongeval. Vorig jaar kwamen meer dan 170 mijnwerkers om het leven bij een modderstroom.