Advocaat John Maes na schuldigverklaring Steve Bakelmans: “Zeer juiste en terechte uitspraak”

Nadat de assisenjury in Antwerpen Steve Bakelmans over de hele lijn schuldig heeft bevonden aan de moord en verkrachting van studente Julie Van Espen, reageert meester John Maes, die tijdens het proces voor de burgerlijke partijen optreedt, tevreden en opgelucht. “Het is een zeer juiste en terechte uitspraak. Ik had om gerechtigheid gevraagd en heb die ook gekregen. De jury is ons standpunt helemaal gevolgd.”

Maes was eventjes zenuwachtig voor de jury de zittingszaal weer binnenkwam, geeft hij achteraf toe. “Dat is altijd zo bij een assisenproces, maar ik had heel veel vertrouwen in een goede afloop. Dat het zo lang geduurd heeft, bewijst dat ze alles zeer aandachtig hebben nagekeken en bekeken. De jury heeft zeer goed werk gedaan.”

Maes is tevreden met de uitvoerige motivatie die de jury aan de beslissing gaf. “Er is zeer duidelijk sprake van voorbedachtheid, dat was dan ook een belangrijk onderwerp van het debat. Er was zeer duidelijk sprake van moord, dat blijkt uit de duurtijd van de feiten, dat de geweldplegingen onderbroken werden, dat er verschillende wurgingen waren. Hij had de mogelijkheid om te stoppen, heeft het lichaam ook verschillende keren geherpositioneerd.

“Voor de familie is het een zeer zware week geweest”, geeft hij nog mee. “De familie is opgelucht dat de feiten gekwalificeerd worden als moord, dat vonden ze heel belangrijk. Morgen kom ik alleen om te luisteren, de burgerlijke partijen hebben geen zeg meer in de strafbepaling. De moeder, zus en broer van Julie zullen ook dan niet aanwezig zijn, zij willen nooit geconfronteerd worden met de beschuldigde.”