Achter de schermen bij díe kerskaarten van de Rode Duivels: “Thorgan gaf vorig jaar een paard cadeau, met een strik rond zijn nek”

Wie nog nood heeft aan unieke kerstkaarten, kan er sinds deze week downloaden van de Rode Duivels en Red Flames. Zoals eentje van Kevin De Bruyne en Charles De Ketelaere. Of de broers Hazard. Of Tessa Wullaert en Laura De Neve. Nu zijn er ook beelden van de ‘making off’ van die kaarten, met de immer speciale ‘Average Rob’ in een hoofdrol. Net als Eden Hazard.