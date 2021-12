LIVE. Welke straf krijgt Steve Bakelmans voor de verkrachting van en de moord op Julie Van Espen?

Beschuldigde Steve Bakelmans (41) werd dinsdag schuldig bevonden aan de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde in 2019. Woensdag vanaf 10 uur wordt het assisenproces in Antwerpen hervat en gaat de jury zich beraadslagen over de strafmaat van Bakelmans. Hij riskeert levenslang. Volg alles hier live.