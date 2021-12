Vulkaan Piton de la Fournaise barst voor tweede keer dit jaar uit op La Réunion

Op het eiland La Réunion in de Indische Oceaan is de vulkaan Piton de la Fournaise voor de tweede keer dit jaar uitgebarsten. Dat meldt het lokale vulkanologisch observatorium.

De uitbarsting van de vulkaan, die al weken afwisselend seismische en rustige fases doormaakt, vond plaats rond 3.30 uur lokale tijd (0.30 uur Belgische tijd) in een onbewoond gebied. Er is geen gevaar voor de bevolking.

Le Piton de la Fournaise op het eiland Réunion, een Frans overzees departement, is één van de actiefste vulkanen op aarde. Hij is de voorbije tien jaar zo’n twintig keer uitgebarsten. De eerste uitbarsting dit jaar vond plaats in april en duurde zo’n zes weken.