Heldhaftige hond redt gezin van CO-vergiftiging

De 37-jarige Brad Harbert uit Ankeny (Iowa) realiseerde zich dat er iets mis was toen zijn hond - een kruising tussen een husky en een coonhound - in het midden van de nacht op en af zijn bed begon te springen. “Normaal gezien doet Roxy zoiets nooit. Ze is heel zachtaardig en blaft zelden”, zo verklaarde de man aan lokale media.

Harbert stond op en volgde Roxy. Zij liep naar de gang en krabde aan de deur van Harberts zoontje Jackson. “Ze wilde checken of hij in orde was.”

Vervolgens hoorde Harbert dat er een alarm - “maar niet de rookmelder” - afging in huis. Het was de CO-detector die vier keer piepte, het signaal dat het giftige gas aanwezig is in de woning. Harbert haalde meteen zijn zoontje, zijn vader en de hond het huis uit en belde de hulpdiensten. De brandweer arriveerde al enkele minuten later, maar kon niet meteen achterhalen waar het gas precies vandaan kwam.

Later werd de hulp van een gespecialiseerd energiebedrijf ingeschakeld, dat vaststelde dat het probleem zich situeerde in de gashaard. “Ik ben heel, heel blij om een hond te hebben. Anders waren we er nu allicht niet meer geweest.”

In de Verenigde Staten sterven elk jaar meer dan 400 mensen aan CO-vergiftiging.