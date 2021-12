“Onmogelijk om vrijdag presidentsverkiezingen in Libië te houden”

Het is “onmogelijk” om vrijdag presidentsverkiezingen te houden in Libië. Dat concludeert een commissie van het Libische parlement woensdag, die belast is met het toezicht op de presidentsverkiezingen die op 24 december gepland zijn.

“Na de technische, gerechtelijke en veiligheidsrapporten te hebben geraadpleegd, delen wij u mee dat het onmogelijk is om de verkiezingen te houden op de datum van 24 december 2021, zoals bepaald in de kieswet”, schreef de voorzitter van de commissie in een verslag aan het hoofd van het parlement. Hij gaf geen mogelijke nieuwe datum mee.

De verkiezingen moeten het land weer op de rails krijgen na de jarenlange burgeroorlog, waarbij de strijdende partijen buitenlandse steun genoten. Tot enkele maanden geleden was er een regering in het westen van Libië, die erkend werd door de Verenigde Naties en de steun had van Turkije. In het oosten van het land schaarden de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Rusland zich achter krijgsheer Khalifa Haftar.

Wapenstilstand

Sinds oktober 2020 is echter een wapenstilstand van kracht, en in het voorjaar werd onder bemiddeling van de VN een overgangsregering gevormd. Die moet de transitie in goede banen leiden tot aan de verkiezingen.

De voorbije dagen werd al duidelijk dat de verkiezing zou worden uitgesteld. Geen enkele instelling leek echter bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de stembusgang uit te stellen.

Dinsdag nog uitten de VN hun bezorgdheid over de veiligheidssituatie in hoofdstad Tripoli, waar opnieuw militaire troepen zijn ingezet. Er is ook al wekenlang discussie tussen verschillende partijen over de kieswet, individuele kandidaten en het verloop van de verkiezing. Zo heeft de kiescommissie nog steeds geen definitieve lijst van goedgekeurde kandidaten bekendgemaakt.

In totaal hebben bijna honderd mensen zich kandidaat gesteld om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. Krijgsheer Khalifa Haftar is daarbij. Hij controleert met zijn Libische Nationale Leger (NLA) oliegebieden in het oosten van het land en probeerde Tripoli in te nemen. Ook Saif al-Islam, een zoon van de tien jaar geleden gedode Libische dictator Muammar Kaddafi, stelde zich kandidaat. Hij kreeg geen toestemming van de kiesraad, maar een rechter kan die beslissing nog ongedaan maken.