De ideale ballenjongen: goed luisteren, snel handelen en vooral geen smartphones en WC-bezoeken

In de topper tegen Anderlecht kwam Club Brugge al snel op voorsprong, mede door een alerte ballenjongen die de bal razendsnel naar Hans Vanaken gooide. Zijn aandeel in het Brugse doelpunt bleef ook in onze voetbalpodcast Sjotcast niet onopgemerkt. Lars riep de oude rubriek ‘Stuur het naar Stijn’ opnieuw in het leven en stuurde een berichtje naar Stijn Van Bever (Head of Communication Pro League, nvdr.) om na te gaan welke regels er gelden voor de ballenjongens. De vijf opvallendste richtlijnen op een rij.