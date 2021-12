Politici blijven verplichte vaccinatie op tafel leggen, ethici stellen zich daar vragen bij: “Overheid die vaccinatie afdwingt via coronapas, is laf”

Een nieuwe dag, een nieuw geluid in het debat rond verplichte vaccinatie. Vandaag breekt CD&V-minister van Welzijn Wouter Beke een lans in Het Belang van Limburg. In Knack herhaalt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zijn standpunt. Alleen: het comité voor bio-ethiek formuleert net nu enkele aanbevelingen over die verplichting. En die zijn niet eenduidig positief, integendeel.