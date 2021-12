Rode Duivels sluiten 2021 af als nummer 1 op FIFA-ranking en zijn voor vijfde keer “Team van het Jaar”

De Rode Duivels behouden op de FIFA-ranking, die morgen/donderdag voor het laatst in 2021 verschijnt, zoals aangekondigd hun leidersplaats. De Belgen kronen zich ook voor de vierde keer op rij, en de vijfde maal in totaal, tot FIFA-team van het Jaar.

Sinds het verschijnen van de vorige wereldranglijst van de Wereldvoetbalbond, op 19 november, stonden geen belangrijke interlands met inzet op de agenda. De top van de ranking blijft dan ook ongewijzigd, met Brazilië en wereldkampioen Frankrijk die na België het podium volmaken. Engeland en Argentinië vervolledigen de top vijf, voor Europees kampioen Italië.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. De Belgen kronen zich dus na 2015, 2018, 2019 en 2020 voor de vijfde maal tot FIFA-team van het Jaar. Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt op de FIFA-ranking, krijgt die award. Het team van bondscoach Roberto Martinez doet met vijf eerste plaatsen aan het einde van het jaar beter dan toplanden als Duitsland (3 keer), Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden, sinds de eerste uitreiking van de award in 1993, aan het einde van een jaar vaker op kop.

Begin volgend jaar dreigt België zijn eerste plaats wel kwijt te spelen. Brazilië werkt in januari, februari en maart nog minstens vier WK-kwalificatiewedstrijden af, terwijl er voor de Belgen in maart enkel twee oefeninterlands zijn weggelegd. Daarin zijn er volgens het complexe algoritme van de Wereldvoetbalbond een pak minder punten te verdienen en zo zou het best kunnen dat de vijfvoudige wereldkampioen in het voorjaar de leidersplaats overneemt.