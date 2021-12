Terwijl Lionel Messi’s marktwaarde blijft zakken, piekt die van Jonathan David (die aast op toptransfer): “Als hij scoort, wint Lille”

Het gaat momenteel uitstekend met Jonathan David. De gewezen sterspeler van AA Gent is topscorer in de Ligue 1, wat zijn marktwaarde doet pieken.

De Buffalo’s kregen in de zomer van 2020 liefst 27 miljoen euro van Lille OSC voor David, die ze voor niks hadden weggeplukt bij Ottawa ISC. Sindsdien heeft de 21-jarige alleskunner geen stap gemist in zijn ontwikkeling. Lille onttroonde vorig seizoen zowaar het steenrijke PSG als Frans landskampioen en klopte dit seizoen het sterrenelftal in de strijd om de supercup.

In de Ligue gaat het dit jaar wat minder, met een voorlopige elfde plaats na 18 speeldagen. David en co zijn echter slechts drie punten verwijderd van een Europees ticket én plaatsten zich voor de 1/8ste finales van de Champions League. De Canadees is momenteel ook topschutter met elf doelpunten. Daardoor heeft het gespecialiseerde Transfermarkt zijn marktwaarde een fameuze boost gegeven: van 35 miljoen naar 50 miljoen. Goed voor de achtste plek in Frankrijk, na zeven PSG-sterren.

“Hij is een van de drijvende krachten achter de groepswinst van LOSC Lille in de Champions League”, aldus Ronan Caroff, area manager namens Transfermarkt in Frankrijk. “Als hij scoort, dan wint Lille. Ook in de Ligue 1 voert hij de topscorerslijst aan en heeft hij nu al evenveel gescoord als in het hele vorige seizoen.”

Davids manager liet in Canada ook weten dat zijn cliënt aast op een toptransfer. “Het objectief is het seizoen uit te doen bij Lille”, klinkt het. “Maar om verschillende redenen wordt dit zijn laatste seizoen voor de club.”

© ISOPIX

Messi zakt

De duurste speler in de Ligue 1 is en blijft Kylian Mbappé. De aanvaller van PSG blijft stabiel met een marktwaarde van 160 miljoen. Daarachter komen Neymar (90 miljoen), Marquinhos (75), Achraf Hakimi (70), Gianluigi Donnarumma (65), Lionel Messi (60) en Marco Verratti (55).

Neymar verliest 10 miljoen aan marktwaarde, Messi zelfs 20 miljoen. Daardoor is de Argentijn nu opnieuw evenveel waard als in 2009. Neymar zakt voor het eerst in zes jaar tijd onder de grens van de 100 miljoen.

“Dat komt voornamelijk door zijn leeftijd”, stelt Caroff. “De kans dat Messi nog een bedrag oplevert dat zo hoog is als zijn vorige marktwaarde, is vrijwel nihil. Deze dalende trend zal de komende tijd alleen maar verder door gaan zetten. Neymar is nog steeds een fenomenale voetballer, maar lijkt dat niet meer structureel te kunnen laten zien. Hij mist fitheid en kampt regelmatig met blessures, waardoor hij niet meer in het ritme lijkt te komen wat hij nodig heeft voor topprestaties.”

© ISOPIX

Er staan twee Belgen in de top 100 qua marktwaarden in de Ligue 1. Jérémy Doku is 24ste en volgens Transfermarkt 25 miljoen waard. Een verlies van 1 miljoen. Jason Denayer heeft een marktwaarde van 20 miljoen en is daarmee de tiende duurste verdediger in Frankrijk, maar de speler van Lyon moet wel 5 miljoen prijsgeven.

Matz Sels is 6,5 miljoen waard, Wout Faes 8 miljoen (+1 miljoen) en Thomas Foket 5 miljoen (-1 miljoen). Belofte-international Eliot Matazo zit aan een marktwaarde van 8 miljoen, evenveel als Amadou Onana.