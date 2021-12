Nieuwe taskforce ziet “veelbelovende resultaten” en adviseert aankoop van 10.000 doses van coronageneesmiddel Pfizer

De Taskforce Covid Therapeutics, die zich in opdracht van de federale regering buigt over de aankoop van coronamedicijnen, raadt ons land aan om 10.000 doses van het coronageneesmiddel Paxlovid te kopen. Die zullen in eerste instantie gebruikt worden in de ziekenhuizen en in het kader van een klinische studie, verduidelijkt woordvoerster Karin Rondia.