Harvard-professor schuldig wegens het verbergen van banden met China

Een federale rechtbank in het Amerikaanse Boston heeft Charles Lieber, een professor aan de Universiteit van Harvard, schuldig bevonden omdat hij loog over zijn banden met China. Dat melden Amerikaanse media. Over een strafmaat is er nog geen beslissing.

De 62-jarige Lieber werd in januari vorig jaar gearresteerd en er liepen meerdere aanklachten tegen hem. Zo hield hij naar verluidt verborgen dat hij betrokken was met een Chinees programma om mensen met kennis van buitenlandse technologie te rekruteren voor China. Bovendien hield hij de inkomsten die hij daaruit verwierf, maandelijks zowat 50.000 dollar, geheim. Volgens de aanklager kreeg Lieber ook 1,5 miljoen dollar aan subsidies voor zijn projecten op Harvard en kreeg hij ruim 150.000 euro om te voorzien in zijn levensonderhoud.

“Er bestaat geen twijfel dat Lieber heeft gelogen tegen federale onderzoekers en tegen de universiteit om op die manier te verdoezelen dat hij banden had met het Chinese programma”, aldus de openbare aanklager. “Hij heeft ook gelogen over het geld dat hij daarvoor gekregen heeft. De jury heeft het bewijs in rekening gebracht en is tot een juist verdict gekomen.”

Lieber, die in Boston aan het hoofd stond van het departement Chemie en Chemische biologie, kreeg na zijn arrestatie vorig jaar betaald administratief verlof van de universiteit. Binnenkort volgt een nieuwe zitting waarop beslist wordt over zijn strafmaat, maar een datum daarvoor is er nog niet.

De zaak kadert in een ruimer initiatief van de Amerikaanse autoriteiten om economische spionage van aartsvijand China in te perken.