Gentse ziekenhuissaga nog niet voorbij na ontslag hoofdarts: “Grote imagoschade, terwijl hij geen fout maakte”

De hoofdarts van het AZ Jan Palfijn die moest vertrekken om de rust in het ziekenhuis te herstellen, blijft zijn ontslag aanvechten. “De imagoschade voor hem is groot, terwijl hij geen enkele fout of tekortkoming heeft begaan”, zegt zijn advocaat Sylvie Tack.

De raad van bestuur van Jan Palfijn besliste deze week een transitiemanager aan te stellen om de rust te doen terugkeren. Het ziekenhuis belandde in een storm na de schorsing van arts Jan Rodenbach, die pas ging liggen nadat de huidige bestuurder-directeur opstapte.

Dat de leiding van het ziekenhuis een nieuw hoofdstuk wil aansnijden, betekent voorlopig niet dat alle betrokken partijen de saga achter zich willen laten. Hoofdarts Manu Malbrain, die eerder door de raad van bestuur aan de kant was geschoven, blijft zich namelijk verzetten tegen zijn ontslag.

“De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben er bij hem flink ingehakt”, zegt advocaat Sylvie Tack. “De imagoschade voor hem is groot, terwijl hij als hoofdarts geen enkele fout of tekortkoming heeft begaan. Dat laatste werd hem intussen ook door het ziekenhuis bevestigd.”

“In tegenstelling tot wat het bestuur laat weten, kan de genomen beslissing niet geregulariseerd worden door een nieuwe ontslagprocedure op te starten. Dat is uiteraard niet meer mogelijk. Men kan iemand geen twee keer ontslaan. Zoals eerder meegedeeld, wij blijven het ontslag betwisten.”

In een reactie laat Jan Palfijn weten niet inhoudelijk te willen reageren. “Wij willen opnieuw het vertrouwen en de positieve samenwerking in ons ziekenhuis opbouwen. De procedures die daarnaast lopen, willen we hun eigen beloop geven, via de kanalen die daarvoor bedoeld zijn.”

