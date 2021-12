Plaatsjes zijn duur in (grote) kern van Club Brugge: “Waar het misgelopen is bij Wesley? De ontwikkeling van Charles”

Zonder ongelukken is Club Brugge na de winterstop nog actief op twee fronten: in de competitie en de Croky Cup. Al moet het een vervolg in dat laatste tornooi donderdagavond wel nog veiligstellen. OH Leuven komt op bezoek in het Jan Breydelstadion, een loting die - in tegenstelling tot de 1/8ste finale - een pak erger had gekend. “Ik heb veel respect voor Leuven. Het is een ploeg met aanvallende kwaliteiten. En zo’n Mercier kan op elk moment van de match iets bepalend doen”, aldus Clement.

Hij verwacht werk op de plank voor de kwalificatie. “Vorige week kenden we bij OHL een moeilijke eerste 20 minuten, maar daarna hebben we de controle gepakt en ruim gewonnen. De buitenwereld heeft van Club Brugge een soort verwachtingspatroon dat we elke wedstrijd veel kansen creëren. Maar er zijn altijd bepaalde zaken die we moeten finetune. En op die manier bereiden we onze volgende match voor”, aldus Clement.

Wesley op vertrekken

Wat ondertussen ook voorbereid wordt in het Belfius Basecamp, is de kern voor na nieuwjaar. Met 27 veldspelers en drie doelmannen voor amper twee competities is die ontzettend ruim. “Hoe onze kern er zal uitzien, hangt af van vraag en aanbod”, aldus Clement. “De plaatsjes zijn duur op dit moment, en na de winterstop komt Buchanan daar ook nog eens bij. Dat zal de concurrentiestrijd nog eens aanzwengelen.”

Dat er straks enkele jongens worden uitgeleend of verkocht, staat buiten kijf. Voor Mitrovic wordt een oplossing gezocht - hij zou zijn contract graag verbreken - en ook Wesley staat op vertrekken. De Braziliaanse publiekslieveling, ooit verkocht voor 25 miljoen euro, werd afgelopen zomer teruggehaald van Aston Villa. Met amper een handvol matchen bleek zijn uitleenbeurt een flop. Wesley kwam pas eind augustus aan in Brugge en was ook niet fit.

“Als bepaalde jongens het nodig vinden om een volgende stap te zetten, zullen we dat horen. Waar het misgelopen is bij Wesley? Je kan je ook afvragen wat er goed gelopen is met Charles De Ketelaere”, aldus Clement. “Charles heeft een fantastische ontwikkeling gemaakt. En dan heb je ook nog eens Dost, die veel goals heeft gescoord. Dat is het grootste deel van het verhaal bij Wesley. Wanneer je zo’n grote kern hebt, zijn er altijd jongens die minder aan de bak komen. Dan moet je op training laten zien dat je beter bent...”

